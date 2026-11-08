Auch Noll erwägt DFB-Abkehr

Nahuel Noll hegt einen „großen Wunsch“, Nationalspieler zu werden. Im ‚ZDF Sportstudio‘ erklärte der Leih-Keeper des SC Paderborn jedoch, dass er bei einer Anfrage des spanischen Verbands, für den er ebenfalls spielberechtigt wäre, sofort dem DFB den Rücken kehren würde. Die Mutter des ehemaligen deutschen U20-Nationaltorarts ist Spanierin, Noll spricht die Sprache fließend.

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Aber auch was seinen Stammverein TSG Hoffenheim angeht, hat der 23-jährige gebürtige Münchner klare Vorstellungen. Eine dauerhafte Rückkehr könne er sich nur vorstellen, „wenn ich spiele“. Aktuell ist im Kraichgau noch Ex-Nationaltorwart Oliver Baumann die Nummer eins. Der 36-Jährige ist Rekordspieler des Klubs und steht noch bis 2028 unter Vertrag.