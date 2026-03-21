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Entscheidung um Real-Juwel Pitarch

von Tristan Bernert
1 min.
Thiago Pitarch im Real-Dress @Maxppp

Thiago Pitarch könnte in Zukunft für die spanische Nationalmannschaft auflaufen. „Die gute Nachricht ist, dass Thiago für Spanien spielen will. Er ist der Nationalmannschaft sehr verbunden und das macht uns glücklich“, sagte Nationaltrainer Luis de la Fuente auf einer Pressekonferenz anlässlich der spanischen Kadernominierung. Dem 18-jährigen Pitarch ist jüngst der Durchbruch bei Real Madrid gelungen, in der Länderspielpause wird er für die spanische U19-Auswahl auflaufen.

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„Wir respektieren voll und ganz jeden, der sich anders entscheidet und lieber für ein anderes Land spielt, und wünschen ihm alles Gute, aber ich freue mich sehr, dass Thiago sich dafür entschieden hat, unser Trikot zu tragen“, so de la Fuente. Aufgrund einer doppelten Staatsbürgerschaft könnte Pitarch auch für Marokko auflaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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