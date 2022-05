Tuta verlängert in Frankfurt

Tuta sieht sich auch in Zukunft bei Eintracht Frankfurt. Wie die Hessen in einer offiziellen Mitteilung verkünden, verlängert der brasilianische Abwehrmann seinen ursprünglich 2023 auslaufenden Vertrag um drei weitere Spielzeiten bis 2026.

„Wir freuen uns sehr, dass ein so talentierter und wichtiger Spieler wie Tuta langfristig bei der Eintracht unterschrieben hat. Er hat in dieser Saison den nächsten Entwicklungsschritt genommen und ist zu einer festen Größe in unserer Mannschaft geworden. Daher spricht es für Eintracht Frankfurt, dass er bei uns bleibt“, lobt Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.

Nach wettbewerbsübergreifend 20 Einsätzen in der Vorsaison hat Tuta 2021/22 sein Level nochmals angehoben und avancierte unter Trainer Oliver Glasner endgültig zur Stammkraft. Als rechter Part der Frankfurter Dreierkette kommt er in dieser Saison auf 37 Einsätze. Die SGE trägt dieser Entwicklung Rechnung und beugt den Avancen noch größerer Verein vor.