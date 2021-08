Salihamidzic: „Halten die Augen offen“

Die Transferaktivitäten des FC Bayern sind noch nicht abgeschlossen. „Mit Dayot Upamecano und Omar Richards haben wir bereits zwei junge Spieler verpflichtet. Wir müssen jetzt noch sehen, was möglich ist. Wir schauen zurzeit tiefer in den Transfermarkt, aber es gibt nicht viel Bewegung. Aber wir halten unsere Augen offen und werden tun, was möglich ist“, so Sportvorstand Hasan Salihamidzic im ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘.

Auf der Wunschliste der Münchner steht noch ein Rechtsverteidiger. Auch Marcel Sabitzer von RB Leipzig ist ein Thema – Lionel Messi war das hingegen nie. Salihamidzic: „Das ist leider nicht möglich. Wir haben nicht verhandelt, aber die Zahlen, von denen ich gehört habe, sind für den FC Bayern einfach nicht darstellbar.“