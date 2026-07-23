Villas wilder Transfersommer: Kommen noch drei Bundesliga-Stars?

Mit den Verkäufen von Morgan Rogers (23/FC Chelsea), Youri Tielemans (29/Manchester United), Donyell Malen (27/AS Rom), Enzo Barrenechea (25/Benfica) und Lewis Dobbin (23/FC Southampton) hat Aston Villa schon knapp 226 Millionen Euro eingenommen. Dem gegenüber stehen auf der Zugangsseite Johan Manzambi (20), João Gomes (25) und Modou Kéba Cissé (20), die für etwas mehr als 100 Millionen Euro gekauft wurden.

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Zudem kam Alejandro Garnacho (22) erst kürzlich auf Leihbasis. Doch damit nicht genug, weitere Zugänge haben die Villans schon ins Visier genommen, darunter drei aus der Bundesliga.

Ein Keeper, ein Sechser und ein Goalgetter?

Torhüter Noah Atubolu (24) vom SC Freiburg haben die Verantwortlichen als möglichen Nachfolger für den abwanderungswilligen Emiliano Martínez (33) ausgemacht, der Juventus Turin schon zugesagt haben soll. Die Freiburger hoffen ein Jahr vor Vertragsende auf eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro.

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Abräumer João Palhinha (31) wurde ebenfalls als Verstärkung ausgemacht. Der Portugiese (37 Länderspiele) hat sich in Diensten des FC Fulham und von Tottenham Hotspur längst einen Namen auf der Insel gemacht, der FC Bayern würde den Transferflop liebend gern von der Gehaltsliste streichen.

Etwas ruhiger wurde es zuletzt um Serhou Guirassy (30), dessen 35-Millionen-Ausstiegsklausel abgelaufen ist. Aston Villa soll die Situation um den Angreifer beobachten. Borussia Dortmund stellt sich im Verkaufsfall eine Entschädigung in Höhe von 40 Millionen Euro vor.