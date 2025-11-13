Überraschender Neuzugang für Kiel?

Bei Holstein Kiel könnte im Winter ein exotischer Transfer über die Bühne gehen. Laut ‚Al-Riyadiya‘ zeigt der Zweitligist Interesse an der Verpflichtung von Dhari Al-Anazi. Der saudischen Tageszeitung zufolge plant Kiel, den 25-jährigen Linksverteidiger schon im Januar zu verpflichten.

Zwischen den beteiligten Parteien sollen die Gespräche laufen, mit einer Entscheidung sei zeitnah zu rechnen. Al-Anazi wäre der einzige saudische Profispieler in Deutschland. Derzeit gehört er beim Damac FC zum Stammpersonal, lief in allen acht Ligaspielen der laufenden Saison von Beginn an auf und führte sein Team in den vergangenen beiden Partien als Kapitän aufs Feld.