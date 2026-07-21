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Bundesliga

Bayer verkauft Natali

von Simon Martis - Quelle: Alfredo Pedullà | kicker
Andrea Natali im Bayer-Training @Maxppp

Andrea Natali verlässt Bayer Leverkusen und wechselt fest zu AZ Alkmaar. Der ‚kicker‘ bestätigt einen entsprechenden Bericht von Alfredo Pedullà, laut dem der 18-jährige Innenverteidiger in die Niederlande zurückkehrt.

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Das italienische Talent war bereits in der vergangenen Saison an Alkmaar verliehen, kam dort allerdings ausschließlich für die Zweitvertretung zum Einsatz. Die Werkself kassiert demnach rund zwei Millionen Euro Ablöse plus bis zu einer Million an Boni. Zudem soll sich Leverkusen eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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