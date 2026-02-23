TSG: Burger äußert sich zu Wechseloptionen

Wouter Burger vermeidet ein klares Treuebekenntnis zur TSG Hoffenheim. Dennoch hege er kein grundsätzliches Wechselbedürfnis, wie der Niederländer gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt: „Ich bin gerade erst 25 geworden und noch lange nicht am Limit. Fußball ist Fußball, da kann man nie sagen, ich bleibe zu 100 Prozent. Aber ich bin sehr glücklich, hier und in Deutschland zu sein wegen meiner Freundin. Wir haben eine sehr schöne Wohnung gekauft und nicht den Plan, gleich wieder wegzugehen.“

Dem Vernehmen nach erkundigen sich Klubs aus Premier League nach dem spiel- und zweikampfstarken Achter, der eine der wichtigen Säulen des gegenwärtigen Hoffenheimer Erfolgs ist. Burger war im vergangenen Sommer für vier Millionen Euro von Stoke City in den Kraichgau gewechselt und stand in seiner Karriere bereits in vier verschiedenen Ländern unter Vertrag. Sein Kontrakt bei der TSG ist bis 2030 befristet.