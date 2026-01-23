Chelsea fragt bei Bayern-Star an

Mit Ruhm bekleckerte sich der FC Bayern am Mittwochabend in der heimischen Allianz Arena gegen Union Saint-Gilloise nicht. Am Ende siegten die Münchner verdient mit 2:0, von den Gala-Auftritten der vergangenen Wochen war die Performance aber weit entfernt. Das hatte unter anderem auch mit einem Platzverweis für Min-jae Kim zu tun, der nach 63 Minuten mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den FC Chelsea schrecken Auftritte wie dieser – zugegebenermaßen seit Kims Ankunft in München kein Einzelfall – nicht ab. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Der Bayern Insider‘ heißt es, dass die Blues ihr Interesse beim südkoreanischen Nationalspieler hinterlegt haben. Der 29-Jährige steht auf der Shortlist der Londoner, der Kontakt zur Spielerseite wurde etabliert. Ausgang aktuell noch offen.

Mehrere Alternativen im Hinterkopf

Dass sich andere Vereine mit dem Backup von Dayot Upamecano (27) und Jonathan Tah (29) beschäftigen, nötigt die Bayern-Bosse dazu, den Markt für Innenverteidiger weiter im Auge zu behalten. Ein Verkauf von Kim würde Geld in die Kassen an der Säbener Straße spülen, das reinvestiert werden dürfte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während Marc Guéhi (25) seit seinem Wechsel zu Manchester City vom Markt ist, bleibt die Zukunft von Nico Schlotterbeck (26) weiterhin offen. Castello Lukeba (23) von RB Leipzig wurde ebenso schon mit den Bayern in Verbindung gebracht wie Tiago Gabriel (21) von der US Lecce, Tyler Tati (18) vom FC Nantes, Ibrahima Konaté (26) vom FC Liverpool oder Luka Vuskovic (18) vom Hamburger SV. Alternativen haben die Bayern also durchaus auf dem Zettel, sollte sich Kim im Sommer verabschieden.