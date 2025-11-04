Gladbachs Fauxpas mit El Mala

Sven Schuchardt hat erläutert, warum Borussia Mönchengladbach einst den heutigen Bundesliga-Shootingstar Said El Mala (19) ziehen ließ. Der damalige U15-Trainer sagt der ‚Bild‘: „Said war damals noch sehr klein, seinen Gegnern dadurch athletisch extrem unterlegen und auf diesem Level nicht konkurrenzfähig. Manche Jungs benötigen für ihre Entwicklung einfach ein wenig mehr Zeit.“

El Mala, so ist es überliefert, wollte anschließend mit dem Fußball aufhören, ließ sich dann aber doch überreden, zumindest auf niedrigerem Niveau beim TSV Meerbusch weiter zu kicken. Dort erlebte der deutsche U21-Nationalspieler dann einen Wachstumsschub auf stolze 1,90 Meter. Über Viktoria Köln ging es dann zum 1. FC Köln, für den er in der laufenden Bundesliga-Saison schon sechs Torbeteiligungen sammelte. Am Samstag (18:30 Uhr) steht dann das Wiedersehen mit der Borussia aus Mönchengladbach an. El Mala dürfte noch eine Rechnung offen haben.