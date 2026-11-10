Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Kompany: Besondere Unterstützung von drei Bayern-Stars

von Emanuel Schultz - Quelle: L’Équipe
Vincent Kompany im Trainingsanzug des FC Bayern @Maxppp

Vincent Kompany erhält nach seinem Zusammenbruch besonders von Harry Kane (33), Joshua Kimmich (31) und Dayot Upamecano (28) Unterstützung. Das geht aus einem Bericht der französischen Sportzeitung ‚L’Équipe‘ hervor. Der Bayern-Trainer war vor rund zwei Wochen wegen einer Hirnhautentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Während alle Spieler ihrem Trainer Genesungswünsche übermittelten, verbrachte Kompany in den vergangenen Tagen besonders viel Zeit mit Harry Kane, Joshua Kimmich und Dayot Upamecano“, berichtet die Zeitung. Am heutigen Dienstag ist Kompany an die Säbener Straße zurückgekehrt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Vincent Kompany

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Vincent Kompany Vincent Kompany
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert