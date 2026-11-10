Kompany: Besondere Unterstützung von drei Bayern-Stars

Vincent Kompany erhält nach seinem Zusammenbruch besonders von Harry Kane (33), Joshua Kimmich (31) und Dayot Upamecano (28) Unterstützung. Das geht aus einem Bericht der französischen Sportzeitung ‚L’Équipe‘ hervor. Der Bayern-Trainer war vor rund zwei Wochen wegen einer Hirnhautentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden.

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„Während alle Spieler ihrem Trainer Genesungswünsche übermittelten, verbrachte Kompany in den vergangenen Tagen besonders viel Zeit mit Harry Kane, Joshua Kimmich und Dayot Upamecano“, berichtet die Zeitung. Am heutigen Dienstag ist Kompany an die Säbener Straße zurückgekehrt.