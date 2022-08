Xavi spricht über Silva-Deal

Beim FC Barcelona macht man sich nicht mehr allzu große Hoffnungen, dass Bernardo Silva in diesem Sommer noch ins Camp Nou wechselt. Über den Portugiesen von Manchester City sagte Trainer Xavi auf einer Pressekonferenz: „Man soll nie die Hoffnung aufgeben, aber das wird sehr kompliziert. Es müsste erst einmal Abgänge geben. Ich denke, das wird sehr kompliziert und schwierig.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva steht noch bis 2025 bei City unter Vertrag, würde die Skyblues dem Vernehmen nach aber gerne in Richtung Barcelona verlassen. Auch Paris St. Germain zeigt konkretes Interesse am 28-jährigen Nationalspieler. Zuletzt blitzten die Franzosen mit einem Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro ab.