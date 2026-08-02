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Medizincheck: Auch Lindström schon auf Schalke

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
1 min.
Jesper Lindstrøm guckt auf sein Handy @Maxppp

Der Wechsel von Jesper Lindström zum FC Schalke 04 biegt auf die Zielgerade ein. Aufnahmen der ‚Bild‘ zeigen den 26-Jährigen nach seiner Landung am Düsseldorfer Flughafen. Anschließend sei der Offensivakteur sofort zum Medizincheck nach Gelsenkirchen gereist. Die Erlaubnis dafür habe er von der SSC Neapel erhalten.

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Kurios: Eine endgültige Einigung zwischen den Vereinen gibt es dem Boulevardblatt zufolge immer noch nicht. Die Knappen pochen weiterhin auf ein Leihgeschäft mit Kaufoption, während Napoli eine Kaufpflicht verankern will. Die Höhe der künftigen Ablösesumme soll bei rund fünf Millionen Euro liegen. Sollte der Transfer doch noch platzen, hat S04 als Alternative unter anderem Facundo Buonanotte (21/Brighton & Hove Albion) auf dem Zettel. Neben Lindström ist auch Edin Dzeko (40) für die medizinischen Untersuchungen auf Schalke eingetroffen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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