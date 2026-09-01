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30-Millionen-Deal: Bahoya verlässt Frankfurt

Jean-Mattéo Bahoya verlässt Eintracht Frankfurt nach zweieinhalb Jahren wieder. Der Offensivspieler wechselt in die Premier League.

von David Hamza
1 min.
Jean-Mattéo Bahoya im Eintracht-Trikot @Maxppp

Eintracht Frankfurt verleiht Jean-Mattéo Bahoya (21) für eine Saison an Premier League-Klub Leeds United. Dem Vernehmen nach ist eine 30 Millionen Euro hohe Kaufpflicht Teil des Deals. Der Transfer ging weit nach Mitternacht über die Bühne, die Peacocks hatten bei der Premier League eine offizielle Verlängerung der Frist beantragt.

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In Frankfurt besitzt Bahoya einen Vertrag bis 2029. Die SGE hatte den französischen Offensivmann im Januar 2024 für acht Millionen Euro vom SCO Angers an den Main geholt.

Nach einem starken Start in der Bundesliga erhoffte man sich bei der Eintracht einen exorbitanten Transfergewinn – im vergangenen Sommer lag ein Saudi-Angebot über 70 Millionen Euro vor. Nun muss sich die Eintracht nach einer durchwachsenen Bahoya-Saison mit einer deutlich geringeren Summe begnügen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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