Nach HSV-Aus: Mikelbrencis in die zweite Liga?

Schon am heutigen Samstag soll sich entscheiden, ob William Mikelbrencis in die 2. Bundesliga wechselt. ‚Sky‘ berichtet, dass sich der Franzose in positiven Gesprächen mit dem SV Darmstadt 98 befindet. Verhandelt wird über einen Dreijahresvertrag.

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Da der Vertrag des 22-Jährigen beim Hamburger SV Ende Juni ausgelaufen war, wird keine Ablöse fällig. Der ehemalige französische U20-Nationalspieler kam in der vergangenen Saison für die Rothosen 26-mal zum Einsatz und steuerte vier Vorlagen zum Klassenerhalt bei.