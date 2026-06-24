Bayer Leverkusen muss sich in diesem Sommer eventuell auf einen personellen Umbruch gefasst machen. Angesprochen auf mögliche Abgänge von Robert Andrich (31), Ezequiel Fernández (23) und Aleix García (28), bleibt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes gegenüber der ‚Sport Bild‘ jedoch gelassen: „Dass es noch Veränderungen geben wird, ist keine Frage. Wir werden Spieler abgeben, neue dazuholen. Es ist immer wichtig, neue Konkurrenzsituationen zu schaffen.“ Mit Kennet Eichhorn (16) und Afonso Moreira (21) wurden bereits zwei Neuzugänge eingetütet.

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Auch Kerim Alajbegovic wird zur Werkself zurückkehren, nachdem der Klub von seiner Rückkaufklausel Gebrauch gemacht hat. Die Zukunft des 18-Jährigen ist allerdings noch ungewiss, da zahlreiche europäische Spitzenklubs ein Auge auf den Bosnier geworfen haben sollen. „Der Plan ist, dass Kerim zu uns zurückkommt und sich zeigen kann“, so Rolfes. Ebenfalls offen ist die Zukunft von Victor Boniface nach einer unglücklichen Leihe bei Werder Bremen. Nach überstandener Knie-OP hat unter dem Bayer-Kreuz zunächst die physische Verfassung des 25-Jährigen Priorität: „Das Knie sieht heute ganz gut aus. Aber das Gewicht ist ein bisschen seine Schwachstelle. Es ist unser Ziel, dass er wieder in Topform kommt. Dann hat er in ganz vielen Mannschaften eine Perspektive.“