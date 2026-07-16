Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Iyoha bleibt in der 2. Bundesliga

von Dominik Sandler - Quelle: 1.fc-magdeburg.de
3 min.
Emmanuel Iyoha für Düsseldorf @Maxppp

Angreifer Emmanuel Iyoha verlässt Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf und wechselt ins deutsche Unterhaus. Der 28-Jährige schließt sich dem 1. FC Magdeburg an. Nach dem Abstieg verlässt Iyoha die Fortuna ablösefrei.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Düsseldorf ist der ehemalige U21-Nationalspieler zum Profi gereift und hat sich über verschiedene Leihstationen in den Profikader gespielt. Insgesamt kommt Iyoha mit der Erfahrung von 203 Zweitligaspielen nach Sachsen-Anhalt. Über die Vertragslaufzeit macht der FCM keine Angaben.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
1. FC Magdeburg
Düsseldorf
Emmanuel Edosa Iyoha

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
1. FC Magdeburg Logo Magdeburg
Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf
Emmanuel Edosa Iyoha Emmanuel Edosa Iyoha
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert