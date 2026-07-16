Angreifer Emmanuel Iyoha verlässt Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf und wechselt ins deutsche Unterhaus. Der 28-Jährige schließt sich dem 1. FC Magdeburg an. Nach dem Abstieg verlässt Iyoha die Fortuna ablösefrei.

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In Düsseldorf ist der ehemalige U21-Nationalspieler zum Profi gereift und hat sich über verschiedene Leihstationen in den Profikader gespielt. Insgesamt kommt Iyoha mit der Erfahrung von 203 Zweitligaspielen nach Sachsen-Anhalt. Über die Vertragslaufzeit macht der FCM keine Angaben.