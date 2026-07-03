Ronaldo spricht über Abschied

Eine Entscheidung über seine Zukunft im Trikot der Nationalmannschaft will Cristiano Ronaldo noch nicht treffen. Nach dem 2:1-Erfolg über Kroatien wurde der Superstar der Portugiesen auf einen möglichen Rücktritt nach dem WM-Turnier angesprochen, seine Antwort war deutlich: „Cristianos Zukunft ist im Moment nicht das, was zählt. Ich werde später darüber sprechen, und ich werde genug Zeit dafür haben, egal ob nach einem Sieg oder einer Niederlage.“

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Der 41-jährige Stürmer hat sage und schreibe 232 Länderspiele auf dem Buckel. Durch die Qualifikation für das Achtelfinale kommt mindestens ein weiteres hinzu. „Ich werde mit meiner Familie sprechen und dann meine Entscheidung so treffen, wie ich es für richtig halte“, führte CR7, der mit seinem Elfmetertreffer den Turnaround einleitete, weiter aus.