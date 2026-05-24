Real: Mourinho teurer als gedacht?

Die Verpflichtung von José Mourinho könnte für Real Madrid teurer werden als zunächst angenommen. Wie die ‚as‘ berichtet, erschweren die Präsidentschaftswahlen, die voraussichtlich Anfang Juni stattfinden werden, den Deal mit The Special One. Nur bis zum 26. Mai gilt dessen Ausstiegsklausel bei Benfica Lissabon – zuletzt war von drei Millionen Euro die Rede, die ‚as‘ nennt sieben Millionen.

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So oder so wolle Benfica einen höheren Preis als die festgeschriebene Summe verlangen, wenn besagte Frist verstrichen ist. Mourinho geht laut der ‚as‘ ungeachtet dessen fest davon aus, bei Real zu übernehmen. Unklarer ist da die Frage nach dem künftigen Präsidenten. Erstmals seit vielen Jahren hat Florentino Pérez in Enrique Riquelme einen Gegenkandidaten.