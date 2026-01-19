Menü Suche
Letzte Einigung im ter Stegen-Poker

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Marc-André ter Stegen für Deutschland im Einsatz @Maxppp

In Kürze wird Marc-André ter Stegen seine Zelte beim FC Girona aufschlagen. Laut Fabrizio Romano hat sich Girona mit dem FC Barcelona final auf sämtliche Rahmenbedingungen für eine Leihe bis zum Saisonende geeinigt. Dieser Schritt fehlte bis zuletzt noch, um den Wechsel des Nationaltorhüters abzuschließen.

Im Verlauf der Woche sollen die nächsten Schritte abgewickelt werden, bevor der 33-jährige Schlussmann zum katalanischen Nachbarn wechselt. In Barcelona waren ter Stegens Dienste nicht mehr gefragt. Um seinen Posten als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft nicht zu verlieren, sieht sich der ehemalige Gladbacher genötigt, zu einem Klub zu wechseln, der ihm Spielpraxis ermöglicht.

