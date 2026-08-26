Neue Wechsel-Voraussetzungen: Atubolu verlängert in Freiburg

Die Zukunft von Noah Atubolu ist weniger als eine Woche vor dem Deadline Day noch immer nicht final geklärt, ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg dahin wurde aber unter der Woche genommen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der 24-Jährige „heimlich, still und leise seinen zum 30. Juni 2027 auslaufenden Vertrag in Freiburg verlängert“.

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Dennoch bleibe das Ziel klar: Atubolu, der bei den Breisgauern bereits durch Mio Backhaus (22) ersetzt wurde, soll sich einen neuen Verein suchen. Da sich jedoch alle Premier League-Optionen zerschlagen haben und Eintracht Frankfurt sich die vom Sportclub aufgerufene Ablöse nicht leisten kann, wird der Keeper aller Voraussicht nach leihweise den Weg an den Main beschreiten.

Finale Gespräche laufen

Zu diesem Zweck einigten sich Freiburg und Atubolu auf eine Vertragsverlängerung. Andernfalls hätte der Klub ihm diese Chance nicht ermöglichen können. Freiburg wiederum muss so keinen ablösefreien Abgang im nächsten Sommer befürchten.

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Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben sich die beiden Bundesligisten am späten Sonntagabend bereits ausgetauscht, die letzten Modalitäten eines Transfermodells sind noch zu klären. Ein Einsatz von Atubolu für die Hessen beim Ligaauftakt bei Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) ist nicht ausgeschlossen, wenn bis dahin alle Formalitäten geklärt sind.