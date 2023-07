Offen für Wechsel: Nächster Topklub buhlt um Itakura

Marcus Thuram, Ramy Bensebaini, Lars Stindl, jüngst auch Jonas Hofmann – alle haben Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer verlassen. Das Gerüst der Mannschaft droht den Fohlen wegzubrechen, zumal auch Spieler wie Manu Koné, Florian Neuhaus, Nico Elvedi und Alassane Plea mit einem Transfer in Verbindung gebracht werden.

Das gleiche gilt für Ko Itakura. Der japanische Abwehrspieler wurde bereits im Mai bei der SSC Neapel als Nachfolger von Min-jae Kim (steht vor dem Wechsel zum FC Bayern) ins Spiel gebracht. Jüngst kochten die Gerüchte um Itakura und den italienischen Meister wieder hoch.

Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge ist Napoli aber nicht der einzige Klub, der um den 26-Jährigen buhlt. Tottenham Hotspur sei mittlerweile auch in den Transferpoker eingestiegen und habe sich nach Itakura erkundigt. Allzu heiß ist das Interesse aber wohl noch nicht: Allgemeinhin gilt Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg als Topkandidat bei den Spurs für die Innenverteidigung. Mit dem 22-Jährigen sollen sich die Londoner sogar schon einig sein. Der Gladbach-Profi ist wohl eher der Plan B.

Einen Grund zum Entspannen stellt das für die Fohlen aber wohl nicht dar. Denn laut ‚Sky‘ ist Itakura mittlerweile grundsätzlich offen dafür, die Borussen in diesem Sommer zu verlassen. Gut möglich, dass in den nächsten Wochen und Monaten der Transferpoker um den Japaner noch einmal an Fahrt aufnimmt.