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Bundesliga

Eintracht trifft erste Trainer-Entscheidung

von Tristan Bernert - Quelle: Absolut Fussball
Sportvorstand Markus Krösche und Trainer Adi Hütter von Eintracht Frankfurt @Maxppp
Frankfurt 1-4 Augsburg

Eintracht Frankfurt strukturiert sein Trainerteam um. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, hat sich die SGE als Konsequenz aus der 1:4-Pleite gegen den FC Augsburg von Schahriar Bigdeli getrennt. Der 46-Jährige war in Frankfurt als Leiter der Athletik-Abteilung angestellt.

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Die Eintracht zeigte im Duell mit dem FCA physische Defizite und schaffte es nicht, ihre Spielintensität über 90 Minuten hochzuhalten. Das zeigt sich auch daran, dass die Adler mit einer 1:0 Führung in die Halbzeit gegangen waren und sich erst nach dem Seitenwechsel alle vier Gegentore einfingen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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