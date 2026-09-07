Eintracht Frankfurt strukturiert sein Trainerteam um. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, hat sich die SGE als Konsequenz aus der 1:4-Pleite gegen den FC Augsburg von Schahriar Bigdeli getrennt. Der 46-Jährige war in Frankfurt als Leiter der Athletik-Abteilung angestellt.

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Die Eintracht zeigte im Duell mit dem FCA physische Defizite und schaffte es nicht, ihre Spielintensität über 90 Minuten hochzuhalten. Das zeigt sich auch daran, dass die Adler mit einer 1:0 Führung in die Halbzeit gegangen waren und sich erst nach dem Seitenwechsel alle vier Gegentore einfingen.