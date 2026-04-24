Heidenheim: Schmidt kündigt Abschied an

Am morgigen Samstag gegen 17:30 Uhr könnte der 1. FC Heidenheim als erster Absteiger feststehen. Sollte es im direkten Duell mit dem FC St. Pauli (15:30 Uhr) eine Niederlage geben, wäre der Rückstand von zehn Punkten bei noch drei verbleibenden Spielen nicht mehr einholbar. Es wäre der erste Bundesliga-Abstieg für den FCH und Trainer Frank Schmidt.

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Dass sich die Heidenheimer überhaupt drei Jahre im Oberhaus halten und zwischenzeitlich sogar Conference League spielen konnten, grenzt an ein kleines Wunder. Großen Anteil an diesem Wunder hat Trainer Schmidt, der den Klub im Jahr 2007 in der fünften Liga übernommen und kontinuierlich nach oben gebracht hat. Gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘ verkündet der 52-Jährige vor dem Abstiegskracher, dass nach der kommenden Saison wohl Schluss ist. „Ich werde bald in meiner 20. Saison am Stück beim FCH sein, was mein mutmaßlich letztes Jahr als Trainer in Heidenheim ist“, so Schmidt.

Seinen bis 2027 gültigen Vertrag wolle der Kult-Trainer erfüllen, danach richte sich der Fokus aber auf andere Dinge: „Ich hatte die vergangenen knapp 20 Jahre kaum Pausen, der Job ist ein Hamsterrad, das kaum Möglichkeiten bietet, mal auszubrechen. Und das habe ich in meinem Leben noch mal vor.“ Insgesamt stand Schmidt unfassbare 741 Spiele als Trainer des FCH an der Seitenlinie.