Nantes feuert Kombouaré

Der FC Nantes und Trainer Antoine Kombouaré gehen getrennte Wege. Wie der Verein mitteilt, wird der bis 2026 gültige Vertrag des Übungsleiters vorzeitig aufgelöst. „Ich glaube, nur wenige Menschen sind sich des Tempos, des Drucks und der körperlichen und mentalen Belastung eines Trainers bewusst. Antoine hat es geschafft, den Verein in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten in der Elite zu halten, obwohl die wirtschaftliche Lage schwierig ist“, so Waldemar Kita, der Präsident des französischen Erstligisten.

Kombouaré hat Nantes im März 2024 übernommen und in der Saison 2023/24 zum Klassenerhalt geführt. Dieses Unterfangen ist dem 61-Jährigen auch in diesem Jahr geglückt, durch einen Sieg am letzten Spieltag rettete sich das Team von Rang 16 auf Platz 13. Dennoch soll ein neuer Impuls her. Damit endet auch die zweite Amtszeit beim FC Nantes für Kombouaré, der den Erstligisten bereits zwischen 2021 und 2023 trainiert hatte.