Alario: Korb für River Plate

Lucas Alario wird nach der Meinung seines Beraters Pedro Aldave in absehbarer Zeit nicht zu River Plate nach Buenos Aires wechseln. „Es steht nicht zur Debatte, dass er jetzt zu River zurückkehrt. Bayer Leverkusen hat andere Pläne“, so der Agent gegenüber ‚TyC Sports‘. Der argentinische TV-Sender hatte erst kürzlich berichtet, dass River an einer Rückholaktion des 28-jährigen Stürmers arbeitet.

Alarios Vertrag in Leverkusen läuft 2022 aus. „Er hat noch einige Jahre, bevor er zurückgeht. Für mein Dafürhalten ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Er wird es in einer anderen Liga versuchen und sich dort durchsetzen. Denn wenn er jetzt für zwei Jahre (nach Argentinien, Anm. d. Red.) zurückkommt, wird es schwierig, noch einmal nach Europa zu gehen“, erklärt Aldave.