Liverpool einig mit Carvalho

Fábio Carvalhos Wechsel in die Premier League steht kurz bevor. Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Verantwortlichen des FC Fulham und des FC Liverpool vorbehaltlich letzter bürokratischer Formalitäten auf einen Wechsel geeinigt. Für kolportierte zehn Millionen Euro geht es für das 19-jährige Offensivtalent aller Voraussicht nach im Sommer von London nach Liverpool. Zunächst wird der Engländer an Fulham zurückverliehen, bevor er dann zur neuen Saison zu den Reds stößt. Beim aktuellen Tabellenzweiten der Premier League wird Carvalho einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Carvalho gelang in der laufenden Saison der Sprung in den Profikader des FC Fulham. Für den Zweitligisten kommt der sechsfache U18-Nationalspieler auf 25 Einsätze im Profibereich, bei denen er an zwölf Toren direkt beteiligt war. Zuletzt war auch Spitzenklubs aus der Bundesliga Interesse am offensiven Mittelfeldspieler nachgesagt worden.