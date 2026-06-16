Verhandlungen laufen: Schalke baggert an Igor

Der FC Schalke streckt die Fühler nach Igor Julio aus. ‚Sky‘ bestätigt englische Medienberichte, laut denen die Königsblauen Interesse am 28-jährigen Innenverteidiger von Brighton & Hove Albion bekunden.

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Der Bundesliga-Aufsteiger strebe eine Leihe mit anschließender Kaufoption an. Dem Bezahlsender zufolge laufen die Verhandlungen zwischen den Klubs, der Ausgang der Gespräche sei momentan aber noch nicht abzusehen.

Igor war im Sommer 2023 noch für rund 16,5 Millionen Euro vom AC Florenz auf die Insel gewechselt. Die Hinrunde der abgelaufenen Premier League-Saison verbrachte der Brasilianer leihweise bei West Ham United.

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Allerdings kam der Defensivmann sowohl bei den Hammers als auch anschließend wieder in Brighton nicht regelmäßig zum Einsatz. Deshalb könnte sich die Tür für einen Schalke-Wechsel öffnen. Die S04-Abwehr bereichern könnte Igor als Linksfuß, der auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann.