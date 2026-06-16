Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Verhandlungen laufen: Schalke baggert an Igor

Um auf die Mission Klassenerhalt vorbereitet zu sein, will der FC Schalke 04 noch Verstärkung für die Defensive dazuholen. Ein konkreteres Thema bei der Suche ist der Brasilianer Igor Julio.

von Fabian Ley - Quelle: Sky
1 min.
Igor Julio versteckt sich unter der Kapuze @Maxppp

Der FC Schalke streckt die Fühler nach Igor Julio aus. ‚Sky‘ bestätigt englische Medienberichte, laut denen die Königsblauen Interesse am 28-jährigen Innenverteidiger von Brighton & Hove Albion bekunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bundesliga-Aufsteiger strebe eine Leihe mit anschließender Kaufoption an. Dem Bezahlsender zufolge laufen die Verhandlungen zwischen den Klubs, der Ausgang der Gespräche sei momentan aber noch nicht abzusehen.

Igor war im Sommer 2023 noch für rund 16,5 Millionen Euro vom AC Florenz auf die Insel gewechselt. Die Hinrunde der abgelaufenen Premier League-Saison verbrachte der Brasilianer leihweise bei West Ham United.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings kam der Defensivmann sowohl bei den Hammers als auch anschließend wieder in Brighton nicht regelmäßig zum Einsatz. Deshalb könnte sich die Tür für einen Schalke-Wechsel öffnen. Die S04-Abwehr bereichern könnte Igor als Linksfuß, der auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Schalke 04
Brighton
Igor

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Brighton Logo Brighton & Hove Albion
Igor Igor
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert