Mittelfeldspieler Sofyan Amrabat (30) kehrt zurück in sein Geburtsland. Laut Fabrizio Romano wechselt der 78-fache marokkanische Nationalspieler, der im niederländischen Huizen geboren wurde, zu Ajax Amsterdam.

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Eine Ablöse fließt nicht, erst am heutigen Samstag gab Fenerbahce die Vertragsauflösung mit Amrabat bekannt. Die vergangene Saison hatte der WM-Teilnehmer leihweise bei Betis Sevilla verbracht.