Menü Suche
Kommentar
Eredivisie

Amrabat vor Wechsel zu Ajax

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
Sofyan Amrabat (r.) im Laufduell @Maxppp

Mittelfeldspieler Sofyan Amrabat (30) kehrt zurück in sein Geburtsland. Laut Fabrizio Romano wechselt der 78-fache marokkanische Nationalspieler, der im niederländischen Huizen geboren wurde, zu Ajax Amsterdam.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ablöse fließt nicht, erst am heutigen Samstag gab Fenerbahce die Vertragsauflösung mit Amrabat bekannt. Die vergangene Saison hatte der WM-Teilnehmer leihweise bei Betis Sevilla verbracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Eredivisie
Ajax
Fenerbahce
Sofyan Amrabat

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Eredivisie Eredivisie
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Sofyan Amrabat Sofyan Amrabat
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert