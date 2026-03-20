FC Bayern: Weiter Fragezeichen bei Aseko

Christoph Freund hat klargestellt, dass noch nicht entschieden wurde, ob Noel Aseko, den der FC Bayern im Sommer per Rückkaufoption von Hannover 96 zurückbeordern wird, auch eine Zukunft in München hat. „Es ist wichtig, dass wir ihn im Sommer wieder dabei haben“, unterstrich der Sportdirektor auf einer Presskonferenz und stellte klar: „Wir werden sehen, was im Sommer passiert und welche Entscheidungen getroffen werden. Wir haben unsere Pläne für den Sommer noch nicht endgültig festgelegt.“

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Beim Rekordmeister könnte der 20-Jährige den frei werdenden Kaderplatz von Leon Goretzka (31) einnehmen, der den FCB nach Saisonende verlässt. Ob Aseko direkt zu diesem Leistungssprung bereit ist, muss sich allerdings erst noch herausstellen. Dass der deutsche U21-Nationalspieler zumindest perspektivisch das Zeug dazu hat, steht außer Frage.

Sein großes Potenzial zeigt Aseko seit geraumer Zeit in Hannover, wo er Leistungsträger und Stammspieler ist. Entsprechend zufrieden zeigt sich Freund: „Ich habe oft über Noel gesprochen und gesagt, dass er sich sehr gut entwickelt hat, große Fortschritte gemacht hat und fast nie verletzt ist, was ein wichtiger Faktor ist.“