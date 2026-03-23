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Bundesliga

Bayer-Abschied: Brandheiße Spur bei Grimaldo

Seit seiner Ankunft 2023 gehört Alejandro Grimaldo bei Bayer Leverkusen zu den Leistungsträgern. Eine weitere Saison wird der feine Linksfuß der Bundesliga aber wohl nicht erhalten bleiben.

von Julian Jasch - Quelle: Sport
1 min.
Alejandro Grimaldo streckt die Arme aus @Maxppp

Gut möglich, dass sich Alejandro Grimaldo (30) in diesem Sommer den Traum von einem Engagement in La Liga erfüllt. Laut der ‚Sport‘ steht der Linksverteidiger von Bayer Leverkusen weit oben auf der Einkaufsliste des FC Barcelona.

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Dass bei den Blaugrana hinten links Bedarf besteht, hängt einerseits mit der Verletzungsanfälligkeit von Alejandro Balde (22) und andererseits mit der unklaren Zukunft von Leihspieler João Cancelo (31) zusammen.

Indes dränge Grimaldo, der bei Bayer nur noch bis 2027 unter Vertrag steht, auf eine Luftveränderung. Gleichzeitig bietet sich für den Werksklub im Anschluss an die Saison bei ausbleibender Verlängerung die letzte Möglichkeit auf eine angemessene Ablöse.

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Dem Vernehmen nach könnte der Deal für knapp unter 15 Millionen Euro über die Bühne gehen. Darüber hinaus stelle Grimaldos Gehalt für Barça kein Problem dar. Wird der Freistoßspezialist die Bundesliga also nach drei sehr erfolgreichen Jahren zeitnah verlassen?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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