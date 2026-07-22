Klopp-Nachfolge: Entscheidung um Krösche gefallen

Markus Krösche folgt beim RB-Konzern wohl nicht auf Jürgen Klopp, der zeitnah als Bundestrainer vorgestellt wird. Eintracht Frankfurts Sportvorstand befindet sich genauso wie andere Namen nicht mehr im Rennen um den Posten als Global Head of Soccer, berichtet die ‚Sport Bild‘.

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Der Fachzeitschrift zufolge fahnden die Verantwortlichen nach einem Kandidaten, der „aus dem Fußball kommt“ und „eine große Expertise mitbringt“. Denn: Der Klopp-Nachfolger soll sowohl „die Struktur in der Abteilung stärken“ als auch „klare Verantwortungsbereiche bilden“ und „die Arbeit an einer einheitlichen Spielphilosophie und Kultur intensivieren“.

Der schon sehr bald vakante Posten wird laut der ‚Sport Bild‘ vermutlich nicht intern besetzt, die Beförderung von RB Leipzigs Technischem Direktor Mario Gómez sei entsprechend keine Option.