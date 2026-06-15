Ole Werner verdankt sein bevorstehendes Aus als Trainer von RB Leipzig offenbar einigen Ergänzungsspielern, die weit oben in der Gunst von Jürgen Klopp stehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben „Nicht-Stammspieler“ um Andrija Maksimovic (19) und Johan Bakayoko (23) das Vertrauen in den Leipzig-Coach verloren. Das sei einer der Hauptkritikpunkte von Klopp, der dem Vernehmen nach in seiner Rolle als Global Head of Soccer eine der treibenden Kräfte hinter der geplanten Entlassung von Werner ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachfolger wird Martin Demichelis, der mit Klopp im selben Country Club auf Mallorca verkehrt. Der Ex-Bayern-Verteidiger kommt dem Vernehmen nach für festgeschrieben 2,5 Millionen Euro von RCD Mallorca nach Sachsen. Die offizielle Verkündung des Trainerwechsels steht derzeit noch aus.