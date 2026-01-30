Menü Suche
Grealish droht Saison-Aus

von Daniel del Federico
Für Jack Grealish könnte die Saison vorzeitig beendet sein. Everton-Trainer David Moyes ahnte auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Brighton & Hove Albion (Samstag, 16 Uhr) bereits Schlimmes: „Wir glauben, dass Jack Grealish wahrscheinlich operiert werden muss. Das ist noch nicht endgültig bestätigt, aber es bedeutet wahrscheinlich, dass er für den Rest der Saison ausfällt.“ Der 30-Jährige hatte Mitte Januar eine Stressfraktur im Fuß erlitten.

Damit wird der von Manchester City ausgeliehene Flügelspieler womöglich nie wieder für die Toffees auflaufen. Die im Leihdeal verankerte Kaufoption in Höhe von 50 Millionen Euro wird der FC Everton nicht ziehen. Die Verletzungsnachricht trifft Grealish gleich doppelt, denn nach einem guten Saisonstart durfte der englische Nationalspieler sich Hoffnungen auf eine Nominierung für die Weltmeisterschaft machen. Dieser Traum könnte durch die monatelange Zwangspause nun geplatzt sein.

