Schmidt unbesiegbar: Benfica surft auf Erfolgswelle

Unter Roger Schmidt gelang es Benfica am gestrigen Freitagabend nach langer Zeit mal wieder, den FC Porto zu schlagen. Auf fremdem Platz gewannen die Adler mit 1:0 und setzten damit einer Negativserie von neun Spielen ohne Sieg gegen die Drachen ein Ende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Großen Anteil daran hatte auch Schmidt. Seit dem 1. Juli trägt der deutsche Coach die Verantwortung bei Benfica und wird den Erwartungen mehr als gerecht. Wettbewerbsübergreifend musste Benfica in der laufenden Spielzeit noch keine Niederlage einstecken – auch nicht in der Champions League.

In 19 Partien ging Schmidts Mannschaft 16 mal als Sieger vom Platz, nur drei Partien endeten mit einem Remis. Auf der Titelseite der portugiesischen Sportzeitung ‚A Bola‘ steht deshalb heute in großen Lettern: „Unschlagbar“. Unter Schmidt haben die Os Encarnados noch keine Niederlage einstecken müssen.

Ohne Núñez – kein Problem

Auch der Abgang von Starstürmer Darwin Núñez zum FC Liverpool wurde kompensiert. Die Last in der Offensive liegt jetzt auf mehreren Schultern. Gonçalo Ramos (17 Spiele, zehn Tore, sechs Assists) und Rafa Silva (17 Spiele, sieben Tore, fünf Assists) wirbeln im Angriff und lassen keinen wehmütigen Gedanken an die Power des Uruguayers zu.

Schmidts Handschrift ist deutlich zu erkennen. Pressing und Angriffsfußball spiegeln sich in der Torbilanz des Lissaboner Topklubs wieder. In der Liga erzielte Benfica bereits 24 Treffer und kassierte dabei nur fünf Gegentore. Am Dienstag hat Schmidt in der Königsklasse mit Juventus Turin (21 Uhr) ein großes Kaliber vor der Brust. Gegen die Alte Dame wird sich zeigen, ob die Siegessträhne weiter anhält.