Roma bindet Abwehr-Juwel Calafiori

Die AS Rom vergibt einen langfristigen Profi-Vertrag an sein Eigengewächs Riccardo Calafiori. Wie die Roma offiziell vermeldet, unterschreibt der 18-jährige Linksverteidiger ein Arbeitspapier bis 2025.

In Italien gilt Calafiori als großes Versprechen für hinten links. Obwohl er offiziell noch gar kein Profi war, durfte sich der Youngster in dieser Saison bereits zweimal über 90 Minuten in der Europa League beweisen.

