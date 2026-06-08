Schnelle Entscheidung bei El Mala

Am Geißbockheim im Kölner Grüngürtel soll „Fassungslosigkeit“ geherrscht haben, als das Lager von Said El Mala (19) doch noch einen Rückzieher gemacht und dem FC Brentford eine Absage erteilt hat. Waren die Einnahmen von bis zu 50 Millionen Euro beim 1. FC Köln doch fest eingeplant.

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Ein ähnliches Szenario mit langen Verhandlungsrunden soll sich in diesem Sommer nicht mehr wiederholen. Laut ‚Sky‘ hoffen die Kölner in der Causa weiter auf eine schnelle Entscheidung. Immerhin ist der finanzielle Rahmen für einen Wechsel klar abgesteckt. Sollte ein interessierter Klub ein vergleichbares Angebot wie das der Bees aus Brentford vorlegen, wird der FC zustimmen.

Entsprechend hat der Bundesligist eine Bedinung klar formuliert: Der Transfer soll sich nicht ewig hinziehen, sondern möglichst zeitnah über die Bühne gehen. Da einige Spieler die Domstadt verlassen, sind die anstehenden Kaderarbeiten ebenso arbeitsintensiv wie kostspielig.