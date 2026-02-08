Upamecano hat „für drei Generation ausgesorgt“

Michael Reschke hat für das Verhandlungsgebaren von Dayot Upemcano (27) kein Verständnis. „Upamecano hat nicht nur für sich und für seine Familie und für seine Kinder und für Kindeskinder ausgesorgt, der wird für die nächsten drei Generationen ausgesorgt haben mit diesem Angebot von Bayern München“, stellt der frühere Technische Direktor des Rekordmeisters in der ‚Bayern 1‘-Sendung ‚Heute im Stadion‘ fest und kritisiert: „Dann fällt es einfach schwer, das zu respektieren, dass man da einen Klub wie Bayern München so lange hinhält. Das hat mich schon verwundert.“

In der vergangenen Woche spitze sich die Vertragsposse um den Innenverteidiger zu, als Upamecano und dessen Berater zunächst eine Deadline ignoriert hatten, die Bayern daraufhin das Vertragsangebot zurückzogen. In einem persönlichen Gespräch soll der Franzose schließlich zu Kreuze gekrochen sein, woraufhin das ursprüngliche Angebot doch wieder vorgelegt wurde. Unterschrieben beziehungsweise offiziell verkündet ist die Vertragsausdehnung aber nach wie vor nicht.