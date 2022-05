Atlético: Lemar auf dem Markt

Atlético Madrid würde Thomas Lemar in diesem Sommer gegen eine adäquate Ablöse ziehen lassen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, lehnte der Franzose das Angebot der Rojiblancos zur Vertragsverlängerung ab. Weil das Arbeitspapier 2023 endet, ist Atlético nun schon in diesem Sommer zum Handeln gezwungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-jährige Offensivspieler blickt auf eine durchwachsene Saison zurück. In 35 Einsätzen gelangen Lemar vier Tore und sechs Assists. In La Liga stand er nur 17 Mal in der Startelf von Coach Diego Simeone. Der Weltmeister sieht seine Zukunft offenbar nicht bei Atlético.