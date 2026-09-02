Ajax Amsterdam schnappt sich Simon Adingra (24) vom AFC Sunderland. Der niederländische Rekordmeister leiht den ivorischen Flügelstürmer zunächst aus, für den Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von kolportierten 16 Millionen Euro.

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Ajax is delighted to announce the signing of Simon Adingra on a season-long loan from Sunderland AFC. The agreement includes an option to buy for Ajax.



Welcome, Simon! 🇨🇮 pic.twitter.com/xEA1JUf6Db — AFC Ajax (@AFCAjax) September 2, 2026

Darüber hinaus wechselt auch Leo Salazar (19) von Espanyol Barcelona zu Ajax. Das spanische Offensivtalent kommt ebenfalls per Leihe mit Kaufoption. Salazar soll zunächst in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln.