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Offiziell Eredivisie

Ajax verkündet Transfer-Doppelschlag

von Fabian Ley
1 min.
Simon Adingra schaut auf den Ball @Maxppp

Ajax Amsterdam schnappt sich Simon Adingra (24) vom AFC Sunderland. Der niederländische Rekordmeister leiht den ivorischen Flügelstürmer zunächst aus, für den Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von kolportierten 16 Millionen Euro.

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Darüber hinaus wechselt auch Leo Salazar (19) von Espanyol Barcelona zu Ajax. Das spanische Offensivtalent kommt ebenfalls per Leihe mit Kaufoption. Salazar soll zunächst in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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