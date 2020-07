HSV holt Hrubesch als Nachwuchsdirektor

Beim Hamburger SV treibt man die Bemühungen um einen stärkeren Fokus auf die Nachwuchsabteilung weiter voran. Wie die Rothosen verkünden, übernimmt Vereinslegende Horst Hrubesch künftig den Posten als Direktor Nachwuchs. Der 69-Jährige soll die Talententwicklung bei den Hanseaten federführend vorantreiben. Hrubesch arbeitete zuvor sehr erfolgreich für die Jugendauswahlmannschaften beim DFB.

„Ich habe in den vergangenen Jahren in regelmäßigen Abständen Kontakt zu Horst Hrubesch gehabt und mich mit ihm auch immer über Fußball und Entwicklungspotenziale unterhalten. Er verfügt über einen enorm wertvollen Erfahrungsschatz, trifft im Umgang mit jungen Fußballern den richtigen Ton und ist zudem ein echter HSVer. Ich hielte es für fahrlässig, in Sachen Nachwuchsarbeit keinen Austausch mit ihm zu suchen“, sagt Sportvorstand Jonas Boldt.