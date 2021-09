Klose: Bereit für neuen Trainerjob

Miroslav Klose sieht sich in der Lage, seinen ersten Job als Profitrainer anzutreten. „Die Ärzte haben grünes Licht gegeben“, erklärt der Ex-Nationalspieler im Interview mit dem ‚kicker‘, „es ist alles top und es kann endlich losgehen.“ Der 43-Jährige war im Frühjahr mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht wurden, vor allem Fortuna Düsseldorf galt als heißer Interessent. Aufgrund einer Thrombose-Erkrankung musste sich Klose dann jedoch zurückziehen. Die ist nun überstanden.

„Ich bin bereit, weil ich mich bereit fühle“, so der Weltmeister von 2014. Wann genau und in welcher Liga er seine erste Profitrainer-Tätigkeit antreten wird, ist unklar. Einzig zum DFB, wo mit Hansi Flick der Mann arbeitet, unter dem Klose als Co-Trainer beim FC Bayern tätig war, möchte er nicht: „Die Verbindung wird durch die Länderspiele und den Erfolg bei der WM 2014 für immer bleiben. Aber jetzt ist es an der Zeit, etwas Neues anzufangen. Und diesen Prozess gehe ich voller Vorfreude an.“