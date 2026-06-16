Kiel verleiht Krumrey zur Konkurrenz

Jonas Krumrey (22) hat seinen Vertrag bei Holstein Kiel um ein Jahr bis 2028 verlängert, verlässt die Störche aber vorübergehend. Die kommende Saison verbringt der Torhüter leihweise bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Krumrey hatte seinen Stammplatz in Kiel im Laufe der abgelaufenen Spielzeit unter Trainer Tim Walter an Timon Weiner (27) verloren.

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Jonas Krumrey hat seinen Vertrag bei unserer KSV um ein Jahr verlängert. Gleichzeitig wird der Keeper für die Saison 2026/27 an den VfL Osnabrück verliehen. ✍🏼



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„Die Leihe zum VfL Osnabrück ist eine bewusste Entscheidung, um Jonas weitere Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen. Deshalb haben wir diesen Schritt gemeinsam geplant und vorbereitet“, erklärt Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe. Krumrey ergänzt: „Vom Schritt nach Osnabrück bin ich absolut überzeugt, auch weil ich mich mit dem Plan und den Ideen, die mir von den Verantwortlichen vorgestellt wurden, total identifizieren kann.“