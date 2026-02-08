Milan: Jiménez-Verkauf besiegelt

Álex Jiménez (20) lässt den AC Mailand endgültig hinter sich. Laut Gianluca Di Marzio wurde nach dessen Einsatz gegen Aston Villa (1:1) am gestrigen Samstag die im Leihvertrag vereinbarte Kaufpflicht aktiv. Der AFC Bournemouth zahlt 19 Millionen Euro und bis zu fünf Millionen Boni an Milan.

Jiménez war im Sommer nach England gekommen, für die Cherries bestritt der rechte Außenbahnspieler seitdem 22 Pflichtspiele (ein Tor).