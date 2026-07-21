Openda flirtet mit neuem Klub

Für Loïs Openda könnte sich eine Tür in Richtung Frankreich öffnen. Nach FT-Informationen hat sich Olympique Lyon nach dem belgischen Stürmer von Juventus Turin erkundigt. Gleichzeitig hat auch Openda selbst signalisiert, dass er sich einen Wechsel zu OL vorstellen könnte.

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Juve hofft allerdings, dass ein Verein aus England zupackt und das Gehalt des 26-Jährigen bei einer Leihe komplett übernimmt. Idealerweise würde die Alte Dame den Torjäger sogar verkaufen. Bei einem temporären Wechsel zu Lyon müsste Juve wohl noch einen Teil des Gehalts übernehmen.