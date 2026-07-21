Menü Suche
Kommentar 4
FT-Info Serie A

Openda flirtet mit neuem Klub

von seb_nonda - Dominik Schneider - Quelle: FT-Info
Lois Openda beim Aufwärmen @Maxppp

Für Loïs Openda könnte sich eine Tür in Richtung Frankreich öffnen. Nach FT-Informationen hat sich Olympique Lyon nach dem belgischen Stürmer von Juventus Turin erkundigt. Gleichzeitig hat auch Openda selbst signalisiert, dass er sich einen Wechsel zu OL vorstellen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Juve hofft allerdings, dass ein Verein aus England zupackt und das Gehalt des 26-Jährigen bei einer Leihe komplett übernimmt. Idealerweise würde die Alte Dame den Torjäger sogar verkaufen. Bei einem temporären Wechsel zu Lyon müsste Juve wohl noch einen Teil des Gehalts übernehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Ligue 1
Lyon
Juventus
Loïs Openda

Weitere Infos

Serie A Serie A
Ligue 1 Ligue 1
Lyon Logo Olympique Lyonnais
Juventus Logo Juventus Turin
Loïs Openda Loïs Openda
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert