Reis geht nach Bulgarien

Thomas Reis hat einen neuen Klub gefunden. Ludogorets Razgrad verkündet die Verpflichtung des 52-Jährigen als Cheftrainer. Am morgigen Montag werde er erstmals das Training der Bulgaren leiten. Zur Vertragslänge macht der Klub keine Angaben.

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Bundesliga coach takes charge of Ludogoretshttps://t.co/KAY2Fk8m0n pic.twitter.com/wR6HWx2VDl — PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) July 12, 2026

Für Reis ist es die erste Trainerstelle seit seinem Aus bei Samsunspor im Februar dieses Jahres. In Deutschland war er zuvor im Profibereich beim VfL Bochum und Schalke 04 tätig.