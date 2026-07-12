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Offiziell 1. Liga

Reis geht nach Bulgarien

von Tristan Bernert
Thomas Reis muss gehen @Maxppp

Thomas Reis hat einen neuen Klub gefunden. Ludogorets Razgrad verkündet die Verpflichtung des 52-Jährigen als Cheftrainer. Am morgigen Montag werde er erstmals das Training der Bulgaren leiten. Zur Vertragslänge macht der Klub keine Angaben.

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Für Reis ist es die erste Trainerstelle seit seinem Aus bei Samsunspor im Februar dieses Jahres. In Deutschland war er zuvor im Profibereich beim VfL Bochum und Schalke 04 tätig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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