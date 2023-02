RB: Eberl optimistisch bei Olmo

Max Eberl glaubt an die Möglichkeit einer Vertragsverlängerung von Dani Olmo bei RB Leipzig. „Dani weiß, was er an diesem Klub hat“, so der Geschäftsführer Sport laut der ‚Leipziger Volkszeitung‘ auf einer Fan-Veranstaltung, „ich kenne auch seinen Papa ganz gut, das versuche ich auszuspielen. Mal schauen, ob es klappt. Dani ist ein Top-Spieler, der ein fantastisches Potenzial hat.“ Die Verlängerung mit dem spanischen Spielmacher sei „eine meiner Prioritäten“, wie Eberl erklärt, „wir hatten bisher drei gute Gespräche. Ich habe ein gutes Gefühl.“

Olmo ist aktuell noch bis 2024 an RB gebunden. Im Leipziger Mannschaftsgefüge nimmt der 24-Jährige einen zentralen Platz ein. 17 Mal stand er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf dem Platz, zehn Torbeteiligungen stehen zu Buche. Aktuell fehlt Olmo allerdings mit einer Muskelverletzung.

