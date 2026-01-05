Cancelo-Deal auf der Zielgeraden

Die Rückkehr von João Cancelo nach Europa deutet sich immer mehr an. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, sind bei den Verhandlungen zwischen Al Hilal und Inter Mailand lediglich letzte Details zu klären. Anschließend muss nur noch der Rechtsverteidiger selbst, der dem Vernehmen nach mit einem erneuten Engagement beim FC Barcelona liebäugelt, sein Go geben.

Inter-Präsident Giuseppe Marotta hatte bereits bestätigt, dass die Nerazzurri den 31-Jährigen unbedingt verpflichten wollen. Cancelo war vor eineinhalb Jahren von Manchester City nach Saudi-Arabien gewechselt. Jetzt steht der ehemalige Münchner vor der Rückkehr zu Inter, für das er in der Saison 2017/18 auf Leihbasis aufgelaufen war.