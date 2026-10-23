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Rüdiger: Zukunftsplan enthüllt

von Emanuel Schultz - Quelle: Bild
1 min.
Antonio Rüdiger trifft zum 4:3 @Maxppp

Antonio Rüdigers Zukunft bei Real Madrid ist weiterhin offen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will sich der ehemalige deutsche Nationalspieler erst im Frühjahr mit seiner Zukunftsplanung beschäftigen. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im Sommer 2027 aus, mit der Option auf ein weiteres Vertragsjahr.

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Erst falls sich im kommenden Jahr abzeichnen sollte, dass die Real-Bosse nicht mit ihm verlängern wollen, möchte sich Rüdiger mit einem möglichen Wechsel auseinandersetzen. Bis dahin gelte seine volle Konzentration den Königlichen. Zuletzt wurde Rüdiger mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Die Verantwortlichen der Spurs sollen sich Hoffnungen auf einen ablösefreien Transfer machen. Auch Vereine aus der Saudi Pro League haben offenbar ihre Fühler nach Rüdiger ausgestreckt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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