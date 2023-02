Chelsea: Potter-Entlassung kein Thema

Graham Potter muss sich trotz der jüngsten 0:1-Niederlage gegen den FC Southampton keine Sorgen um seinen Cheftrainerposten beim FC Chelsea machen. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, ist eine Entlassung des englischen Übungsleiters für Blues-Eigentümer Todd Boehly kein Thema. Der gesamte Vorstand stehe hinter Potter.

Ohnehin hat man gemeinsam noch Großes vor. Schließlich besitzt Potter an der Stamford Bridge noch einen Vertrag über viereinhalb Jahre. Besonders Potters Rotation in der Anfangsformation gegen Southampton wurde kritisiert. Nach dem verlorenen Champions League-Achtelfinalhinspiel bei Borussia Dortmund (0:1) gab Potter den beiden Neuzugängen Noni Madueke (20) und David Datro Fofana (20) eine Chance von Beginn an. Am Ende ging man auch gegen die abstiegsbedrohten Saints als Verlierer vom Platz.

